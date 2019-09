Ratas rahustas valitsust kritiseerinud välisinvestoreid: maksukulud on Eestis langenud

Eile saatis välisinvestorite nõukogu juhatuse uus esimees Heikki Mäki meediale pöördumise, milles ütleb otse, et on Eesti tuleviku pärast mures.

Jüri Ratas:

„Välisinvestorite roll on Eesti väikese ja avatud majanduse jaoks olnud alati väga oluline. Välisomanikele kuuluvad ettevõtted pakuvad Eestis tööd ca 100 000 inimesele ning annavad sellega meie majandusse olulise panuse.

Need investeeringud ei tähenda meile ainult tootmisettevõtteid, vaid ka siia tekkivaid uusi teadmisi, partnereid meie ettevõtetele ning ligipääsu uutele tehnoloogiatele ja turgudele. Otseste välisinvesteeringute hulk Eesti majanduses on pidevalt kasvanud ning olemasolevad andmed ei kinnita kuidagi seda, et välisinvestorite usaldus Eesti vastu oleks kahanenud.

Valitsuse ülesanne on arendada pidevalt meie ärikeskkonda ja tagada investorite usaldus riigi vastu. Välisinvestorite jaoks on maksukulud Eestis pigem langenud, sest pidevalt dividende võtvate ettevõtete jaoks langetati tulumaksu 14%ni.

Samuti muutsime suurinvestori toetuse andmise tingimusi soodsamaks, et seda oleks võimalik saada ka alates 50 miljoni eurose konsolideeritud käibe puhul. Samuti tegeleme tõsiselt energiamahukate ettevõtete konkurentsivõimega, halduskoormuse ja bürokraatia vähendamisega ning panustame tõhusamasse majandusdiplomaatiasse.

Kapitali vaba liikumine on olnud Eesti riigi majanduse aluspõhimõte selle loomisest peale ning nii see jääb ka tulevikus.“