Ratas: riigieelarve koostamisel on vaja leida ka kokkuhoiukohti

Ratas tunnistas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et sai kolmapäeva hommikul koos rahandusminister Martin Helmega (EKRE) rahandusministeeriumi ametnikelt ülevaate suvise majandusprognoosi kohta, mis saab aluseks tuleva aasta riigieelarve koostamisele.

"Mis muutus on võrreldes kevadprognoosiga, see on järgneva kuu arutelude sisu. Kust on vaja kokkuhoidu teha? Kus kohas on võimalus, kui üldse on võimalus, eelarves midagi juurde panna? Aga tervikuna, ega situatsioon kevadest väga palju muutunud pole," tunnistas Ratas.

Küsimusele, kas kärpida tuleb vähem kui kevadel räägitud 100 miljonit, vastas Ratas, et valitsuskabinet alustab arutelusid neljapäeval ja et on aus, kui valitsuse liikmed saavad esialgse info rahandusministeeriumi ametnikelt, mitte meediast.

Ratas lisas, et kindlasti on riigieelarve koostamisel vaja leida ka kokkuhoiukohti. Ka märkis peaminister, et teatud valdkondades riik koondama ei hakka ja palgatasegi jääb seal samaks.

Rahandusministeeriumi aprilli alguses avalikustatud kevadise majandusprognoosi kohaselt jääb Eesti majanduskasv sel aastal tugevaks, kujunedes 3,1% SKP-st.