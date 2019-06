Ratas sai Euroopas jälle "silma paista": Eesti koos Ungari, Poola ja Tšehhiga blokkis kliimaleppega edasiminekut

Kui Euroopa Liidu liidrid ei suuda ühiselt kokku leppida kliimaeesmärkides, on oht ka septembris toimuval ÜRO kliimakonverentsil rumalasse olukorda jääda. Nimelt räägib EL pidevalt kuidas kliimasoojenemise vastu võitlemisel ollakse esirinnas, kuid kui tegelikke kokkuleppeid pole, on palju raskem survestada emissioonide õhkupaiskamist vähendama ka Hiinat ja teisi suurriike, kirjutab Financial Times. Väljaanne Politico rõhutab omakorda, kuidas Poola peaminister ütles, et tema oli kokkuleppe vastu, et "kaitsta Poola rahva ja majanduse huve". Ülemkogu pressiteates ei olnud algul mainitudki, et osad riigid vastu olid, kuid hiljem on sinna ilmunud märkus, kuidas "suur enamus" Euroopa Liidu liikmesriike toetab kliimaneutraalsuse saavutamist 2050. aastaks.