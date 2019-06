Ratas võttis juba reedel Helme eriarvamuse Euroopast tagasi

"Valitsuses kokku lepitud mandaadist tulenevalt teatas peaminister Ratas reedel Euroopa Ülemkogu eesistujale ja euroala tippkohtumise eesistujale Donald Tuskile, et eemaldab ESM-i lepingu eelnõult Eesti reservatsiooni," ütles peaministri büroo juht Johannes Merilai.

Rahandusminister Martin Helme kohtus neljapäeval euroala kolleegidega, kus arutluse all olid muuhulgas ESM-i reformid. Reede hommikul kella viieni kestnud kohtumise käigus jäi Helme üksi oma nõudega kehtestada pankade rekapitaliseerimisele ühehäälsuse nõue. Muus osas nõustus Helme ESM-i reformiplaanidega.

Paljud Eesti poliitikud on arvamusel, et Helme ületas niiviisi käitudes oma riigikogult ja valitsuselt saadud mandaati ja riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon on ta kutsunud reedeks oma tegevusest aru andma.

Samuti kohtuvad selle nädala reedel kohtuvad euroala peaministrid, kes peaksid ESM-i reformikavale heakskiidu andma. Seda on kohtumisel Eestit esindav peaminister Jüri Ratas ka teha.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.