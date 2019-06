Ratase sõnul oli Martin Helme eriarvamus Luksemburgis tema isiklik soolo

Reede varahommikuni Luksemburgis toimunud euroala rahandusministrite kohtumisel arutati Euroopa Stabiilusmehhanismi (ESM) reformi, euroala eelarveinstrumendi ja pangandusliidu edendamise järgmiste sammude üle.

Eestit esindanud rahandusminister Martin Helme jaoks oli ESMi kriisifondi vahendite kasutamise üle otsustamisel oluline tingimus, et ühel liikmesriigil on vajaduse korral võimalik rahajagamine vetostada ehk et otsus selles osas peab olema ühehäälne, mitte langetatud kvalifitseeritud häälteenamusega. Siiski jäi ta selle sooviga üksi.

„Kuigi terve hulk riike sarnaselt mulle... või sarnaselt Eestile ütlesid, et see ühehäälsus on väga oluline – see peab jääma –, siis lõppkokkuvõttes selleks viimaseks hommikutunniks olin ma üksi selle seisukohaga, et ühehäälsus peab jääma – ja nii läkski lõpuks lõppotsusesse sisse, et selles küsimuses Eesti jääb eriarvamusele. See teema läheb nüüd ülemkogusse ehk peaministrite ette, kes peavad seda edasi arutama,” kirjeldas Helme reedel uudistesaatele „Aktuaalne kaamera”.

Ratas selle teema juurde tagasi tulla ei kavatse

Peaminister Jüri Ratas märkis aga, et ESMi reform on vajalik, Eesti on seda toetanud ja kindlasti toetab seda ka järgmisel reedel, kui on euroala riikide tippkohtumine. Ühtlasi tõdes ta, et Martin Helme eriarvamus ei olnud kindlasti valitsuse seisukoht. „Ei, see ei olnud valitsuse seisukoht – ESMi edasine vetostamine või eraldi jäämine,” märkis Ratas.