Ratase vastus hotellide ja restoranide liidule: turismisektor peab ka uutes tingimustes kohanema

„Riigi tugi on vajalik, et sektor peaks vastu. Samas peab ka sektor uutes tingimustes kohanema ja pikaajaliselt ei ole Eesti majandusele mõistlik sektorit toetuste peal hoida. Igaüks meist saab kohalikku turismiettevõtlusse panustada - praeguses olukorras tasukski otsida puhkamisvõimalusi just Eestis," kommenteeris Ratas.

Peaministri sõnul mõistab ta, et turismiettevõtjad on rahvusvahelise reisimise aeglase taastumise ning algava sügishooaja tõttu keerulises olukorras. „Eelmisel nädalal kiitis valitsus heaks väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi ettepaneku suunata turismisektori ettevõtjatele täiendavalt 5,8 miljonit eurot kriisitoetust,” lausus ta.

Siinkohal tasub märkida, et 5,8 miljonit oli kevadel EASile eraldatud 35 miljoni euro suuruse kriisimeetmete paketi rakendamisel tekkinud kasutamata vahendite jääk.

Ratas lisas, et valitsus arutab neljapäeval kabinetinõupidamisel turismisektorile suunatud täiendava toetusmeetme täpsemaid tingimusi.

EHRLi juhatus teatas eile, et nõuab kokkusaamist peaminister Ratasega ja valitsus pole liidu sõnul aru saanud praeguse olukorra tõsidusest. „Jääb üha enam mulje, et meid on teadlikult kuu aega lollitatud, antud küll julgustavaid, küll rahustavad signaale. Ja otse valetatud, kui pidada silmas niinimetatud vautšerite süsteemi," ütles EHRL juhatuse esimees Ain Käpp.