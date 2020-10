Raul Kalev: aafriklased, pagulased ja välistudengid on taksorooli teretulnud

Paratamatult jäi mulje, et kuigi Taxigo omanik ja tegevjuht Eduard Dubrovski rõhutas, et asi pole kellegi nahavärvis ega päriolus, on tal siiski mingi poliitika just nende inimeste eemalhoidmiseks sõidujagamisest ja taksoroolist. Eestis vajame teenindussektorissse iga võimalikku kätepaaari. Kindlasti ei tohiks meie sõnum olla, et aafriklased, pagulased ja mustanahalised tuleks kõrvale jätta.

Lahendus on võrdses kohtlemises

Kuid nagu alguses viidatud, siis keeleprobleem on olemas ja selle lahendamine jäetudki sisuliselt iga teenusepakkujast taksojuhi ja tema teenuseid vahendava platvormi südametunnistusele. Ja ma arvan, et see ongi õige: sõitku, peaasi, et vargile ei lähe. Ja iga taksoplatvorm vaatab siis ise, kas talle on kasulikum panna sõitma neid või keelata teisi.

On vaid üks moment, mida riik igal juhul peaks jälgima: et kõiki teenusepakkujaid koheldaks võrdselt. Kui ühte või teist piirangut ei saa kohaldada ühtedele taksojuhtidele, siis tuleks see piirang võtta maha ka teistelt.

Näiteks, kui välistudengist juht soovib saada taksoluba ehk teenindajakaarti, peaks teda kohtlema 100% sama moodi nagu kohtleme kohalikke. Kui Volodja, kes elab Eestis juba 45 aastat, ja on Eesti kodanik, saab MUPOlt teenindajakaarti taotledes keeleoskamatuse tõttu hundipassi (tänane tegelik olukord, au ja kiitus munitsipaalametnikele), siis ei peaks me teoreetiliselt roolist leidma ühtegi keeleoskamatut välistudengit, kellel on ette näidata sama teenindajakaart. Paraku see millegipärast nii pole. Kui ei suuda kohelda võrdselt siis ärgem ahistagem ka Volodjat.

Kui valitseb nõue, et rooli ei saa istuda ükski kriminaalkorras karistatud juht, siis peaks see laienema ka kõigile välismaalt saabujatele, kelle krimiregistreid me kahjuks ei näe. Inimene võib kusagilt Süürias või Nigeerias olla inimsööja, kuid meie sellest lihtsalt ei tea. Kui aga me neid kontrollida ei saa, annab see välismaalastele turule sisenemisel eelised, mis pole aus. Siis tuleks ka Eesti juhid sellisest koormast vabastada. Ettevõtlus peab olema kõigile võrdsetel alustel.