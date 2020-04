Raul Kirjaneni viis ettepanekut valitsusele: riigiabi tuleb vaadata investeeringuna ja valmis peab olema väga valusateks valikuteks

Raul Kirjanen, Graanul Invest juht RUS 12

Graanul Investi omanik Raul Kirjanen Foto: Rauno Volmar

Ettevõtja Raul Kirjanen jagab valitsusele ettepanekuid, kuidas tervisekriisi taandudes peaks poliitikud Eesti majandust aitama ja millised tegevused on tema arvates kõige olulisemad. Üks ta mõtetest kõlab nii: arvestades maailmas oleva raha hulka, ei tundu mulle usutav, et riik on suurettevõtetele finantseerimiseks ainuke ja õige lahendus.