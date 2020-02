Ravimiäri üks tippe loodab ikka veel apteegireformi tagasipööramisele

Lugesin, et Eesti ravimituru maht on 500 miljonit eurot aastas. Kes seda valitseb?

Kahjuks veel 500 miljoni euroni ei küüni. Ravimite käive hulgimüügihindades on 330-340 miljonit eurot aastas.

Ja kelle käes see on?

Tamro Eesti hulgituru osa on 30 protsendi lähedal. Turuliider on Magnum Medical (kuulub suurärimees Margus Linnamäele - toim).

Kui rääkida jaetasandist ehk apteekidest, siis BENU turuosa on ligi 17 protsenti, turuliider on Apotheka ja kaks järgmist ketti – Euro- ja Südameapteek – on meiega üsna võrreldavas suuruses. Käib tihe konkurents, igapäevaselt konkureerime nii et tolmab.

Te ju aimate, millised need otsused võivad olla, kui parlamendis ei leia apteegireformi peatavad eelnõud toetust.

Ma väga loodan, et terve mõistus mõistab ja riik, poliitikud teevad muutused. Kui apteegireformi seadus jõustub 1. aprillil, ka siis on võimalikud erinevad lahendused ja otsused.

