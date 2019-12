Kolmapäeva pealelõunal andsid neli Eesti Apteekide Ühendusse kuuluvat apteegiketti – Apotheca, Benu Apteek, Euroapteek ja Südameapteek – vähem kui pooletunnise etteteatamisega teada, et sulgevad kuni järgmise päeva hommikuni üle Eesti 294 apteeki.

Tegu oli protestiga käimasolevale apteegireformile, millega otsustas riigikogu teisipäeval edasi liikuda. Reformi kohaselt ei tohiks ravimite hulgimüüjad 1. aprillist 2020. aastast enam apteeke ise omada, need peaks kuuluma proviisoritele.

Kui aga vaadata aktsioonis osalenud ravimi hulgimüüjate viimaste aastate majandustulemusi, on üsna selge, miks nad ei ole nõus apteekide loovutamisega proviisorite kätte – see avaldaks üsna tugevalt mõju nende sissetulekutele, mis on viimasel kolmel aastal valdavalt mühinal kasvanud.