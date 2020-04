Ravimite hulgimüüja: bürokraatia takistab maskide müükijõudmist. Apteekidest saab neid ilmselt soetada homsest

Suur maskitarne, mida Eestisse oodati, on ravimite hulgimüügifirma Magnumi laos kohal, kuid apteekidesse müükijõudmise aeg viibib, sest maskid tuleb sildistada.

“TTJA (tehnilise järelevalve ja tarbijakaitse amet- toim) ütles, et maske ei tohi enne müüki panna, kui pole peale pandud nimetust “kaitsemask”, standardi numbrit ja kaitseklassi FFP1, lisaks peab olema kasutusjuhend. “ütles Magnum AS strateegilise kommunikatsiooni juht Karina Loi. Kasutusjuhendid olid hulgifirmal juba enne maskide saabumist valmis trükitud, kuid koodi ja standardi numbriga silte ei saanud firma enne valmis trükkida, kuna nad ei teadnud neid andmeid.

Maskide kiirema müügi huvides küsis Magnum riigilt erandit. “Küsisime riigilt ka erandit, kuid sellele vastati kategooriliselt eitavalt ehk ühtki märgistamise nõuet ei tohi hulgimüüja

eirata. Vastasel korral on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti hinnangul tegemist mittenõuetekohase tootega, mida müüa ei tohi,” ütles Magnumi juhatuse esimees Anti Kallikorm pressiteate vahendusel.

Karina Loi sõnul oli TTJA põhjenduseks asjaolu, et maskiostja peab teadma, mis tootega on tegu ja kui kaitseklass on märgitud, saab ta infot juurde vaadata.

Märgistamine, mida praegu Magnumi hulgilaos Laagris tehakse on Loi sõnul suur töö, sest seda tehakse käsitsi. Kui kaua sellega aega läheb, pole Loi sõnul selge. “Igasse apteeki me täna teele panna me ei jõua,” ütles ta. Plaani kohaselt maskid võiks jõuda apteekidesse kolmapäevaks.

Magnumi tarnest sõltuvad enamus Eesti apteeke: Apotheka ja Südameapteegi ketid ning proviisorapteegid. Teine hulgifirma Tamro saab osa Magnumi tarnest ja nemad omakorda varustavad Benu apteeke.

Delfi palus maskide märgistamisele ja müügile kommentaar ka TTJAst ja avaldame selle esimesel võimalusel.

Müügikogustele riiklikku piirangut ei tule

Magnumile valmistas tuska seegi, et riik ei pannud aegsasti paika seda, kas maskide müügile tulevad piirangud, kui palju igale inimesele müüakse.

Teisipäeva pärastlõunaks siiski riiklikule konsensusele saadi. "Praeguse seisuga maskidele riiklikku müügipiirangut kavas ei ole," ütles sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik Eva Lehtla ja lisas, et vajadusel otsustatakse selles osas ümber.