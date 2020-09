Ravimitootja esindaja: vaktsiinist üksi ei ole kasu, et COVID-19 vastu võidelda

Narasimhan ütles veel, et tõenäoliselt ei suudeta olulises koguses mõjusat vaktsiini turule tuua enne järgmist aastat. Narasimhan vedas Novartise vaktsiinide osa enne, kui nad müüsid selle viis aastat tagasi GlaxoSmithKline'ile.

Kui selline vaktsiin ka turule jõuab, ei kaitse see tõenäoliselt kõiki - nagu ka gripi puhul. Teadlastel on vaja ka aega, et uurida, kas vaktsiinid töötavad erinevalt noorte ja vanade peal.

Vaktsiinide osas on näiteks Pfizer teada andnud, et nad saavad esimestest tulemustest teada anda oktoobris.

Novartis ootab samal ajal, kas nende põletikuvastane ravim Canakinumab aitab COVID-19 raskelt põdevate patsientide puhul. Ka need tulemused võiks selguda oktoobris või novembris. Samal ajal katsetatakse koos partnerettevõttega, kas nende luuüdivähi ravim Ruxolitinib aitab olukorras, kus inimese immuunsüsteem hakkab tema keha ründama. 20 Novartise ravimiga on pooleli kokku 35 katset.

Nii Novartis kui 15 teist ravimitootjat tegid täna koos Bill ja Melinda Gatesi Fondiga ühise lubaduse, milles muuhulgas öeldi, et vaktsiine ja ravimeid jagatakse ausalt ja mõistliku hinnaga üle maailma. Nad kutsusid üles ka poliitikuid, et need ravimite, vaktsiinide ja testimise protsessi keerulisemaks ei muudaks.