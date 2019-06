Reaktsioonid lätlaste alkoaktsiisi langetamise plaanile: jaeketid lubavad jookide hinda niigi alandada, ministeeriumil plaan B-d ei ole

„Meil on täna keeruline hinnata ainuüksi seda mõju, mis juhtub nüüd, mil Eesti aktsiis on langenud. Veel keerulisem oleks hinnata, mis hakkab juhtub, kui lisaks Eesti aktsiisilangusele annab oma vastulöögi ka Läti,” märkis Rimi pressiesindaja Katrin Bats lätlaste aktsiisilangetuse plaani osas.

Tema sõnul saab jaekett täna üksnes kinnitada, et praegu riigikogu ja presidendi poolt heakskiidu saanud Eesti alkoholiaktsiisi langus hakkab tasapisi hinnasiltidelt silma paistma juuli algusest. „Edasi otsustab juba Eesti tarbija, kas ta teeb oma ostud kodupoest või sõidab ikkagi Lätti,” märkis Bats.

Maxima müügiosakonna juht Kadi Lainelo ütles, et neil on väga raske kommenteerida teise riigi seadusemuudatuste plaane, kuni need pole vastu võetud. „Eestis tegutseva ettevõttena saame arvestada oma tegevustes kehtiva seadusandlusega ning juba kinnitatud alkoholiaktsiisi langetamise muudatusega. Jaeketina seisame kliendi huvide eest ja soovime jätkuvalt pakkuda soodsaid hindu,” märkis ta.

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido tõdes, et eks nende jaoks avaldab mõju eelkõige see, kui aktsiisi suure erinevuse tõttu sõidavad inimesed sisseoste tegema teisele poole piiri. „Kaupmehe poolt vaadatuna ei ole suurt vahet, kas aktsiis on mõlemas riigis ühtmoodi madal või kõrge, oluline on see, et need oleksid võimalikult sarnased,” rääkis ta.