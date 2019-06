Real Madrid on tipus tagasi: need on kõige väärtuslikumad jalgpalliklubid sel aastal

Jalgpalliklubide sponsorid on valmis neile järjest suuremaid summasid välja käima, sest mängijate vastu on üleilmne meediahuvi ja neile elavad paljud kaasa, märgib Forbes.

Näiteks Real Madrid müüs hiljuti oma sponsorlusõigused neljaks aastaks Providence Equity’le, kes käis selle eest juba avansi välja 224 miljonit dollarit.

Eelmisel hooajal oli Barcelona klubil 246 miljoni dollari suurune T-särkide sponsorlusleping Jaapani e-kaubandusgrupi Raukuteniga. Ka märkis möödunud aasta kümneaastse vormide lepingu algust Nike’iga, kes maksab neile 174 miljonit dollarit aastas.

2018. aasta lõpus andis Juventus teada, et pikendab lepingut Adidasega järgmiseks kaheksaks aastaks ja selle kogumaksumus on 457 miljonit dollarit.

Ka meediaõiguste eest käiakse välja järjest suuremaid summasid, iseäranis Meistri Liiga mängude eest. 2017. aastal ostsid Turner ja Univision USA-s Meistrite Liiga mängude näitamise õigused kolme-aastase lepinguga, mille järgi peavad nad 2018-2019 hooaja eest välja käima 100 miljonit dollarit aasta peale. See on ligi kaks korda enam, kui seni on Fox nende eest maksnud.

Samas on selle hooaja Meistrite Liiga auhinnafond rekordiline 2,28 miljardit dollarit. See on kolmandiku võrra enam kui eelmisel aastal.

Selle kõrval on tõusnud ka jalgpalliklubide endi väärtus. Sel aastal on 20 kõige väärtuslikuma jalgpalliklubi keskmine maksumus 1,75 miljardit dollarit, see on 3,4% enam kui mullu.

Kui vaadata 20 kõige väärtuslikuma jalgpalliklubi käivet ja ärikasumit, siis 2017-2018 hooaja keskmised oli vastavalt 499 miljonit dollarit ja 77 miljonit dollarit.