Reegleid rikkunud audiitorbüroole määrati krõbe trahv

AJN tuvastas Deloitte kvaliteeti hinnates töövõtu, mille puhul olid jäänud nõuetekohaselt hindamata sõltumatust ohustada võivad asjaolud, eelkõige, kas Deloitte üleüldse võis vastavale ettevõttele auditi teenust osutada, kuna oli varasemalt osutanud ka muid teenuseid. Samuti oli kliendile esitatud ebatäpseid andmeid ning rikutud oli ka eetikakoodeksi nõudeid.

Tegu oli audiitorteenuse ühe aluspõhimõtte olulise rikkumisega. „AJN on tuvastanud Deloitte varasemas kvaliteedis puudused, mis tingivad selle, et Deloitte kvaliteeti ei saa hinnata kõrgeimatele nõuetele vastavaks ning oluline oli rakendada rahatrahvi summas 10 000 eurot. Senises järelevalvepraktikas pole varem BIG4 ettevõtte kvaliteeti selliselt alandatud. Loodan, et Deloitte teeb sellest protsessist omad järeldused ja on tuvastatud puudustega juba tõsiselt tegelenud," ütles AJN-i esimees Siim Tammer.

„Audiitorteenuse kvaliteet Eestis on hea ja sellised kaasused pigem muudavad seda veelgi tugevamaks. Järelevalve kindlasti teeb kõik, et audiitorettevõtete ja vandeaudiitorite töö ka edaspidi oleks ühtlasel kõrgel tasemel," lisas ta

AJN tegi eile otsuse, millega hindas 2018/2019 kvaliteedikontrolli läbinud AS Deloitte Audit Eesti kvaliteedi hindega „kollane", ehk audiitorteenuse kvaliteedis esinesid vähemolulised puudused, täiustamine nõutav.

AJN on sõltumatu järelevalveorgan, kelle ülesanne on korraldada järelevalvet avalikes huvides ning võtta meetmeid audiitortegevuse arengu eelduste loomiseks, vandeaudiitori kutsetegevuse kvaliteedi saavutamiseks ja selle kaitsmiseks.