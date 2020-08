Reform küsib Rataselt, kuidas on riigilt laenu saavad ettevõtted strateegiliselt olulised

5. mail tutvustati rahanduskomisjonile Kredexi meetmete tingimusi, ning siis teavitati, et finantsinstrumendi kasutamisel on nõutav valitsuse eelnev nõusolek, kui antakse laenu/käendust või võetakse osalust ühte konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute puhul rohkem kui 10 000 000 eurot. Kord kuus esitatakse valitsusele ülevaade Kredexi meetmete kasutusest.

Meedias on rahandusminister öelnud strateegilise ettevõtte tunnuste kohta järgmist: "Lihtsamalt öeldes loeb see, kas sul on suur hulk töökohti, kas sa lood arvestatavas koguses lisandväärtust, kas sa teed arvestatavas koguses eksporti, kas sa maksad kopsakalt makse. Ja teiseks, kas sinu tegevus on kuidagi oluline ühiskonna toimimise seisukohast. Näiteks transport, energia, side või toidu tootmine".

Tänaseks on vabariigi valitsus teinud järgmised finantsabi otsused: Nordica 30 miljonit eurot, Eesti Raudtee 10 miljonit eurot, Saarte Liinid 3 miljonit eurot, Tallink Grupp 100 miljonit eurot, Alexela 37 miljonit eurot, Porto Franco 39,4 miljonit eurot.

On tekkinud tõsine kahtlus, et vähemalt mõned eelnimetatud otsused ei vasta 2020. aasta lisaeelarve eelnõu seletuskirjas määratud tingimustele ning samuti pole võimalik vabariigi valitsuse otsustes näha ühtset joont, mille alusel on abiotsused tehtud. Sellest tulenevalt palun Teil vastata järgmistele küsimustele:

1. Palun edastada ülevaade ettevõtete kaupa, mis sisaldab kinnitusi, et finantsabi saajad vastavad vabariigi valitsuse otsust nõudva Kredexi strateegiliste ettevõtete toetusmeetmete kasutamise tingimustele ning neil puudusid alternatiivsed rahastusvõimalused.