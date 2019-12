“Kaks aastat tagasi ma panin kõik oma 20 ja enama aasta säästud, mis ma olin apteekrina teeninud, apteekrimajja. Tegin avariiulid, suurendasin ruume, tegin sellise apteegi, kus oleks töötajatel väga mugav töötada ja töötajatel mugav liikuda,” räägib Rebane.

Tal oli kindel teadmine ja uskumus, et apteegireform toimub ja läheb lõpuni, ta teenib selle tagasi ja kõigil on hea olla. “Kui ketid praegu räägivad sellest, et nad kaotavad investeeringuid, siis minul kui proviisoriapteegil oleks kaotada kõik, kui turg läheb vabaks või kui tuleks kompromissettepanek, et ketid võivad jätkata,” ütleb proviisor.

Loe lähemalt portaalist Geenius.