Reformierakond: kõigile suunatud palgatoetusest peab loobuma, meetmed peavad olema paremini sihitud

Fraktsiooni liikmed said kinnituse, et märtsist maini rakendatud esmane palgatoetus oli vajalik ja võeti ettevõtjate poolt hästi vastu.

"Igapäevastest andmetest tööturul selgub, et ilmselt töötus suureneb lähiajal veelgi. Kriisist väljumise toetamiseks vajame väga selget strateegiat ja ilmselt ka paremini sihitud meetmeid kui tänane kõigile suunatud palgatoetus, mida töötukassa pikaajaliselt maksta ei suuda," ütles fraktsiooni juht Kaja Kallas.

Kallas tõdes, et Reformierakonna fraktsioon on korduvalt juhtinud valitsuse tähelepanu sellele, et kriisist väljumise strateegia vajab põhjalikku majandusele suunatud osa koos kiiresti reageerivate indikaatorite ja täiendavate meetmetega. Seni pole need soovitused vilja kandnud. "Eestis on praegu korraga tervisekriis ja majanduskriis ning nende mõlema lahendamisele tuleb võrdselt tähelepanu pöörata," ütles Kaja Kallas.