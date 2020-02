Reformierakond: pered peavad saama tulusid ühiselt deklareerida

“Praktikas tähendab see seda, et mõlema abikaasa tulud ja tuludest tehtavad mahaarvamised liidetakse. Muudatuse kandvaks sõnumiks on, et perepoliitika on väärtus ja põhimõte, mis asub igapäevapoliitikast kõrgemal,” seisab eelnõu seletuskirjas.

“Ma tean, et paljud Riigikogu fraktsioonid toetavad ühisdeklaratsioone. Eile infotunnis ütles ka peaministri ülesannetes esinenud Mart Helme, et kui me ühisdeklaratsioonide eelnõu esitame, on EKRE tõenäoliselt valmis seda toetama,” ütles eelnõu üle andnud Reformierakonna saadik Valdo Randpere.

Maksu- ja Tolliameti andmetel oli 2015. aastal tulude ühisdeklaratsioone 13,4 protsenti kõigist deklaratsioonidest ehk kokku 78 700. Kui vaadata inimeste arvu, siis esitas ühisdeklaratsiooni 157 400 ehk 23,6 protsenti inimestest.

“Algatatud eelnõu on peresõbralik seadusemuudatus ning aitab kõige enam peresid, kus tulu teenib vaid üks abikaasa. Sellisteks peredeks on peamiselt suured ning ka noored pered, kus üks pereliikmetest on lastega kodus,” märgib seletuskiri.