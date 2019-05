Reformierakond toetab Martin Helme pakutud aktsiisilangetust

Reformierakonna riigikogu fraktsioon toetab endise rahandusministri Aivar Sõerdi sõnul piirikaubanduse tõrjumiseks alkoholiaktsiisi langetava eelnõu kiiret menetlemist.

“Kui piirikaubanduse tekitasid aktsiisitõusud, siis piirikaubandust saab ka tõrjuda aktsiisilangetusena,“ ütles Sõerd. „Kiireim viis alkoholiaktsiisi langetamiseks on toetada eelnõu, mille Reformierakonna fraktsioon andis 2. mail Riigikogu menetlusse.”

Sõerdi sõnul on Reformierakonna eelnõu sisendina kasutanud eelmise aasta oktoobris valminud konsultatsioonifirma KPMG analüüsi, mis jõudis järeldusele, et Läti-suunalist piirikaubandust on võimalik edukalt tagasi pöörata. “Uuringu oluliseks osaks ja sisendiks oli uuringu raames Kantar EMOR-i tehtud küsitlus. Selle kokkuvõte oli, et kui õllekohvri hinnavahe Lätiga oleks alla 2 euro ja pooleliitrise viina hinnavahe alla 1 euro, siis 90% ostjatest enam Lätti ei sõidaks,” ütles Sõerd.

Sõerd lisas, et kahe viimase aastaga on võrreldes eelarveseadusega kütuse-, tubaka- ja alkoholiaktsiisi ning aktsiisikaupadelt arvestatud käibemaksu laekunud 357 miljoni eurot vähem. Aktsiiside langetamine vähendaks piirikaubandust 90 protsendi ulatuses.