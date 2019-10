Regional Jet on valmis ülikallist koolituskulust suurema osa enda kanda võtma

Koostöös LHV pangaga töötame hetkel välja ka laenutoodet, millega on võimalik 10 000 – 40 000 euro suurust omaosalust finantseerida. Õppeperioodi jooksul pead olema valmis katma oma elamiskulud välismaal.

Eesti ettevõte Regional Jet avab uksed kõigile huvilistele, kes unistavad piloodikarjäärist. Avalduste vastuvõtt on alanud internetiaadressil www.lennunduskool.ee ja viimane kandideerimise kuupäev on 31. oktoober. Kutsesobivustestid toimuvad selle aasta novembris ja detsembris ning õppetööga tehakse algust järgmise aasta jaanuaris. Peale 18-kuulist õppeprogrammi edukat läbimist garanteerib ettevõte töökoha Tallinna baasis. Lennukooli esimene pakkumine on suunatud Eestis resideeruvatele inimestele, et luua siin uusi töökohti.

Regional Jeti kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles, et piloodiamet garanteerib stabiilse töökoha terveks eluks, sest lendurite puudus on globlaalne probleem juba täna. ”Kui me vaatame maailma lennunduse tulevikuprognoose, siis on selge, et tegemist on hüppeliselt kasvava tööstusharuga, mis vajab pidevalt haritud spetsialistide järelkasvu. Järgneva paarikümne aasta jooksul lennumahud maailmas tõenäoliselt kahekordistuvad ja Eesti huvi peaks olema sellest kasvust osa saada,” lisas Uibo.