Regional Jeti juhatuses toimus vangerdus

Robert Kloczkowski täitis juhatuse liikme kohustusi alates 2017. aastast. Regional Jeti juhatuse esimees Jan Palmér ütles, et on Kloczkowski panusega väga rahul.

”Oleme viimase kolme aastaga teinud väga suure arenguhüppe ning kasvanud üheks suurimaks, regionaalseid lennuteenuseid pakkuvaks ettevõtteks Euroopas. Ma tänan Robertit suure pühendumise ja pingutuse eest ning soovin talle kõike head uutes ülesannetes lennufirmas LOT,” lisas Palmér.

Bartosz Motyka-Radłowski: „Lennundus on minu jaoks küll uus, aga ääretult põnev valdkond, mida saan nüüd lähemalt tundma õppida. Olles kursis Regional Jeti senise edu ja ulatuslike tulevikuplaanidega, olen täis teotahet panustada ettevõtte tegemistesse, et viia koos meeskonnaga ellu kõik võetud eesmärgid.“

44-aastane Bartosz Motyka-Radłowski on väga pikaajalise finantsjuhtimise kogemusega. Ta on töötanud aastaid Poola toiduainetööstuses ja alates 2007. aastast sealses energeetikasektoris, juhtides suurettevõtete finantsosakondi.