Reid paljastas Ukraina põllutööliste halva kohtlemise

Üks põllumees pakkus oma kahele võõrtöölisele ainult üht voodit ja sedagi voodipesuta. Ühel korral pakuti inimestele ajutiseks koduks pinda, kus elu- ja pesuruumides polnud elektrit ega kütet. Oli ka juhtum, kui pesuruum oli, aga see asus elukohast liiga kaugel. Tööinspektsioon pesi oma käed puhtaks, väites, et võõrtöölised käivad välismaalaste seaduse alla, mille üle teeb järelevalvet politsei- ja piirivalveamet. Oli tööandjaid, kes oma töötajad otsekohe tööle kupatasid, hoolimata faktist, et lennukis oli kolm koroonapositiivset. Kelle huvides on reeglid kehtestatud?