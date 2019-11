Reinsalu liigsest võõrtööjõust: meil pole kaubamaja, peame rahvusriiki

„Siinkohal on vaja aru saada, et oleme Euroopa mandriterritooriumil väikseim rahvus maailmas, mis on suuteline ülal pidama kaasaegset kultuuri,“ sõnas välisminister, viidates sotsiaalteadlase Rein Taagepera mõtetele.

Samas tuleb Reinsalu meelest silmas pidada ka Taagepera mõtte jätku – kus teadlane ütles ka, et Eesti rahva väljasuremise punaseks jooneks on 750 000 eestlast –, ja seda tasub ka IKT valdkonda välisspetsialiste otsides meeles pidada. "Ega meil pole siin kaubamaja, me peame rahvusriiki üleval," märkis Isamaa minister.

