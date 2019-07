Reisi planeerides tasub mõelda valuutakursi muutusele. Mitmed populaarsed sihtkohad on eestlaste jaoks kallimaks muutunud, osad aga odavamaks

Mõnigi eestlaste seas armastatud sihtkoht on aga valuuta kallinemise tõttu muutunud kallimaks. Näiteks populaarsetest turismi sihtkohtadest on kallinenud paljudele üllatuseks Tai valuuta. Nimelt Tai baht on euro suhtes viie aastaga pea 27% kallim. Seda on päris palju, mistõttu Tai valitsus kavandab meetmeid valuuta kallinemise pidurdamiseks. Tai on jätkuvalt atraktiivne ka hindade osas, kuid mitte enam sedavõrd soodne rahakotile. Euro eest saab vähem kohalikke kupüüre, samas päike särab sama palavalt kui varem ja vesi reeglina vannisoe.

Sarnane seis on paljuski Egiptuse vääringuga (pound), mis on aastaga tugevnenud arvestatavad 13%, kuid viie aasta arvestuses 48 protsenti odavam.

Türgi kindlasti särab aastases tagasivaates. Nimelt liiri vahetuskurss on eesti turisti jaoks 14% soodsam kui veel aasta tagasi. Samas ei ole see valik mitte teps see kõige kõige ahvatlevam valik kaalukausil.

Viie aasta nõrgema valuutaga riikide loetelu hõlmab eksootilisi valikuid nagu Argentina (nõrgenemine 76 protsenti), Haiti (41%), Angola (66%) aga ka Türgi (55%) ning miks ka mitte Sierra Leone (42%) ja Ukraina (45%).

Loomulikult ei arvesta valuutakursside võrdlus hinnataseme muutusega (ehk inflatsiooniga), kuid pikemas perspektiivis nagu 5-aastat peegeldab ka valuutakursside nõrgenemine reeglina suhteliste hindade muutust.