Reisibürood avaldavad: kuhu planeerivad eestlased praegu oma puhkusereise?

Novatours'i turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg ütles, et reisibüroo pakub alates juunist hotellipakette Leedu populaarsematesse puhkepiirkondadesse ja sarnased pakkumised tulevad lähiajal ka Läti kuurortitesse. „Populaarsemad sihtkohad kuhu soovitakse puhkama lennata on endiselt Türgi, Kreeka ja Bulgaaria. Kreekas reisipiiranguid ei ole. Kui kiiresti teised sihtkohad avanevad ja mahud taastuvad näitab aeg," kommenteeris ta.

Estraveli turundusdirektor Airi Ilisson ütles, et kõige populaarsemad on praegu Soome, Läti ja Leedu. Päikesereisidest on valikus Kreeka.