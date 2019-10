Reisieksperdi omanik Soormi juhtumist: ma ei saa aru, milles te meid süüdistate

Sven Lõokene, kuidas on Reisieksperdi büroos võimalik arveid võltsida, nii et see kellelegi silma ei jää?



Iga reisikonsultant saadab ise arved konkreetselt kliendile ja arved, mis meie raamatupidamissüsteemist välja tulevad, on konkreetselt reisikonsultandi koostatud. Aga mida ta [Ülle Kütt] pärast selle arvega teha võis, seda ma ei oska muidugi öelda. Ma ei ole näinud teiselt poolt neid arveid.



Kuidas saab klient siis üldse tellitud teenuse eest maksta, kui teie süsteem näitab üht, aga tasutakse hoopis muu eest. HKScani puhul ei olnud need ka väiksed summad...



Ilmselt on need siis kliendi ja reisikonsultandi kokkuleppe kohaselt muudetud. Kindlasti süsteemist tulevad arved välja teenustele, mis on meie käest ostetud. Ja kui meil oleks mingi ebakõla, avastaksime selle pärast kiirelt. Kuna meil ebakõla ei olnud, me seda ka ei avastanud.