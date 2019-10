Reisifirmad arvestavad Nordica lahkumise järel mitmel lennuliinil hinnatõusuga

Rahvuslik lennufirma Nordica tegi nädalavahetusel viimase lennu Tallinna oma nime all. Edaspidi Nordica vähemalt mõnda aega Tallinnast ei lenda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nordic Aviation Groupi juhatuse esimees Erki Urva möönis, et tõenäoliselt toob rahvusliku lennufirma lahkumine Tallinna liinidelt kaasa piletite kallinemise. "Kui ikkagi kaks lennufirmat lendasid samadesse sihtkohtadesse praktiliselt tiib-tiivas kõrvuti ja tegid kõva hinnakonkurentsi, siis muidugi, kui üks vedaja jääb alles, võib ta oma hinda tõsta," nentis ta.

Reisifirmad arvestavad hinnatõusuga eelkõige neil liinidel, kus jääb lendama vaid üks vedaja. "Eks me üsna pea saame näha, mis hakkab juhtuma näiteks Vilniuse liinil. Prognoosida võib, et see on esimene koht, kus hinnad hakkavad muutuma," kommenteeris Estraveli müügidirektor Kaire Saadi.

