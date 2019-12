Reisijad valisid maailma halvimad pikamaalennufirmad. Üks neist on ka Eestisse lennanud

Briti lennunduse lipulaev sai kritiseerida nii toidu ja joogi kvaliteedi, istmete mugavuse kui ka teenuse eest makstava hinna ja kvaliteedi suhte osas nii oma tava- kui pikamaalendudel, vahendab CNN tarbijaküsitluse tulemusi, kus osales üle 6500 lennureisija. British Airwaysi lendude heaolutulemuseks oli küsitluses 55%. Sellega paigutus ta halvimate pikamaalennufirmade nimistus kolmandale kohale.

Kõige kehvema, 48%-lise tulemuse teenis aga Ameerika üks suuremaid lennufirmasid American Airlines. Ettevõtte pressiesindaja märkis CNN-ile, et lennufirma võtab reisijate tagasisidet väga tõsiselt, mistõttu on nad väga pettunud selles tulemuses. „Muidugi, me mõistame, et alati saab paremini,” lisas ta.

British Airways seadis aga kogu küsitluse metoodika kahtluse alla. „Me enda kogutud andmed näitavad, et rahulolu meie teenusega on pärast seda, kui me oleme investeerinud 6,5 miljardit naela uutesse lennukitesse, uude pardatoitu, lounge’idesse ja tehnoloogiasse, tõusuteel,” märkis lennufirma.

Kõige kehvemaks tavalendusid teenindavaks lennufirmaks hääletasid lennureisijad Ryanairi, mis sai 44%-lise tulemuse. Talle järgnesid 54%-ga Vueling Airlines ja 56%-ga Wizz Air. Parimaks tavalendusid võimaldavaks lennufirmaks hääletati Jet2, mille puhul toodi välja, et neil on väga hästi hinna ja kvaliteedi suhe paigas.

Parima pikamaalennu kogemuse on reisijad saanud aga Singapore Airlines’iga lennates, talle järgnesid Emirates ja Virgin Atlantic.