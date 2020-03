Reisilaevadel koristusteenuste pakkuja koondab 70 inimest

„Teadupärast on reisilaevandus teadmata ajaks peatunud,“ põhjendas kollektiivse koondamise avalduse esitamist Reneriet Estonia juhatuse liige Priit Sipelgas.

Soome kapitalile kuuluvas SOL Eesti tütarfirmas on koondamisprotsess käimas ja Sipelgas loodab, et kõiki inimesi siiski ei ole vaja koondada, vaid neile leitakse alternatiivsed võimalused.

Siplegas nentis, et enne koondamise otsust oli neil arutelude käigus jutuks ka valitsuse palgatoetuse meetme kasutamine, kuid kuna see katab ajaliselt vaid 60 päeva, siis ei ole see ettevõtte jaoks piisav.

Sipelga sõnul on praegune olukord väga keeruline nii tööandjate kui töötajate jaoks ning mingeid edasisi prognoose ei soovinud ta teha. „Loodame, et inimesed peavad kinni eriolukorra tingimustest ja viiruse levik peatub kiirelt,“ lausus ta.

