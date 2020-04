Reisiveofirmad: kuigi valitsuse liikmed kinnitavad, et oleme majanduse jaoks strateegiliselt tähtsad, siis toetamisel seda ei paista

Autoettevõtete liit toob juhatuse liikme Madis Lepa allkirjastatud

majandus- ja taristuminister Taavi Aasale, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemile ning rahandusminister Martin Helmele saadetud kirjas välja, et riigi elutähtsate teenuste – nii avaliku- kui kommertsiiniveo –kättesaadavus pärast haiguspuhangu taandumist sõltub otseselt reisijateveo ettevõtjate ellujäämisest.

Liit märgib, et pöördus juba 18. märtsil valitsuse poole palvega kriisiolukorras raskustesse jäävaid reisijateveo sektori ettevõtjaid toetada.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium vastas liidule 20. märtsil ning viidati ettevõtjatele üldiselt rakenduvatele kriisileevendusmeetmetele, kuid lubati, et riik töötab välja täiendavaid meetmeid majanduse toetamiseks 2 miljardi euro ulatuses ning Autoettevõtete liidu pöördumist kaalutakse sealjuures olulise sisendina.

„Hiljuti on valitsus ja majandus-ja kommunikatsiooniministeerium avaldanud, et välja on töötatud turismisektori toetusmeetmed, mis 15.04.2020 pressiteate kohaselt hõlmavad küll majutus-, toitlustus- ja reisiettevõtjaid ning turismiatraktsioone, kuid üllatuslikult jätavad välja reisijateveo ettevõtjad,“ märgib liit.

„Bussiveo teenust osutavad ettevõtjad on otseselt puudutatud turismisektorit tabanud majandusraskustest, kuna täpselt samamoodi jäävad ilma oma majandustegevuse tulust nii sise- kui välisturistide teenindamisel – eelkõige turistidele suunatud kommertsliinide (nt City Tour), tellimusvedude ning ekskursioonide ja väljasõitude tarbeks busside (koos juhiga) rendinõudluse äralangemise tõttu,“ märgib liit ning palub turismisektori meetmesse lülitada EMTAK koodiga 49399 hõlmatud ettevõtluse „Sõitjate muu maismaavedu“ toetamine.

„Palume silmas pidada, et riigi elutähtsate teenuste – nii avaliku- kui kommertsiiniveo –kättesaadavus pärast seda, kui haiguspuhang on taandunud, on otseselt sõltuv reisijateveo ettevõtjate ellujäämisest. Veel märtsi kuus anti korduvalt mõista, et turismisektori toetusmeetme all toetatakse ka transporti. Kui laevandusettevõtjatele on kehtestatud erimeetmeid, siis bussiettevõtlus on taas jäänud toetuseta,“ seisab kirjas.