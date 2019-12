Reitinguagentuur selgitab, milline võib olla Baltikumi tabanud rahapesuskandaalide mõju

Romet Kreek reporter RUS

Raha Foto: Oliver Tsupsman

Viimastel aastatel on päevavalgele tulnud mitmete Balti pankade vajakajäämised rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses. DBRS Morningstar märkis, et Baltimaade valitsuste võlareitingutele on rahapesu teemade mõju seni piiratud, kuid mõnele pangale on mõju olemas.