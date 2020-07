Reklaamiandjad kuulutasid Facebookile boikoti, Zuckerbergi varandus vähenes päevaga 7 miljardi võrra

Praeguseks on üle 400 ettevõtte kinnitanud, et tõmbavad kuni pooleks aastaks oma reklaamiraha platvormilt välja, sest kodanikuõiguste organisatsioonide hinnangul pole platvorm suutnud aktiivselt takistada George Floydi surma kohta valeinfo ja vihakõne levitamist.

Tõsiasi on, et aktsioon ei ähvarda mitte ainult sotsiaalvõrgustiku mainet, vaid ka sissetulekut. Kui Facebooki sada suurimat reklaamijat reklaamimise kuuks ajaks katkestavad, kahandab see Facebooki tulusid Bloombergi hinnangul umbes 250 miljoni dollari ehk ligi 220 miljoni euro võrra.

Briti majandusleht Financial Times kirjutab, et boikotis osalevatel ettevõtetel võib olla mängus ka omakasu – samm toob positiivset tähelepanu ja lubab koroonapandeemia tõttu niigi suure surve all olevat eelarvet vähendada.

2,6 miljardi kasutajaga Facebooki asutaja ja juht Mark Zuckerberg kaotas oma varast päevaga üle seitsme miljardi dollarit, kui ettevõtted otsustasid reklaamiboikotti alustada. Facebooki turuväärtusest haihtus umbes 56 miljardit dollarit.

