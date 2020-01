Rektorite nõukogu küsib, miks Mart Helme olulist seaduse eelnõu kiirkorras menetleda soovib

6. Eelnõu seletuskirjas väidetakse, et kõrgkoolid õpetavad Eesti tööturule mittevajalikel erialadel ning seejuures luuakse seos ametikohtade liigitusega. Tippspetsialistina ja juhina saab töötada kõikidel erialadel ja haridust puudutavalt on see seotud ennekõike haridustasemega. Juhi ja tippspetsialistina töötamiseks on reeglina vajalik ka töökogemus ning see ei ole vähemalt bakalaureuseõppe lõpetanute jaoks ka tööturule sisenemise tase. Piirates aga magistrantide töötamist (võrreldes kohalike üliõpilastega) luuakse eeltingimus selleks, et nad sisenevad tööturule väiksema kogemusega ja seega ka madalamatele ametikohtadele. Lisaks Tartu Ülikooli vastuses välja toodud andmetele näitavad Haridussilma andmed ning Eesti Statistikaameti uuring, et ka Eesti peale kokku õpib kõige enam välisüliõpilasi just nendes valdkondades, mille lõpetanud kõige sagedmini Eestisse tööle jäävad ning ka kõrgemat palka teenivad. Ülikoolide jaoks on see signaal, et tööturg neid lõpetajaid siis ka vajab.

7. Põhjendamist vajaks ka väide, et „Õpingute lõpetanud välismaalastel on raske Eesti ühiskonda sulanduda ja siin hakkama saada." Võrreldes välistöötajate Eestisse toomisega peaks välisüliõpilased ning õpiränne olema just eelistatud viis talentide riiki meelitamiseks ja hilisemaks rakendamiseks tööturul, sest nad on siinsete olude ja kultuuriga juba tutvunud, neil on tekkinud teatud tugivõrgustik ning osa neist on juba omandanud (vähemalt algtasemel) eesti keele oskuse.

Rektorite nõukogu kommentaarid ja ettepanekud konkreetsete muudatusettepanekute kohta on järgmised.

1. Piirangud pikaajalise viisa andmisele Eestis õppiva või lühiajaliselt töötava välismaalase pereliikmetele

Mõistame soovi piirata pereliikmete sisserännet, kuid peame vajalikuks, et sellega seotud riskidele ning senisele kogemusele antakse adekvaatne ja faktidel põhinev hinnang. Muudatusel on kindlasti mõju üliõpilaskandidaatide otsustele, aga teadmata, kas neid viisasid on kuritarvitatud või kui palju on välisüliõpilastega peredega seotud kulusid, on raske ka öelda, kas muudatus on või ei ole vajalik.

2. Ajaline piirang elamisloa alusel Eestis õppiva välismaalase töötamisele

Rektorite Nõukogu ei nõustu selle muudatusega ega pea ettepanekut põhjendatuks. Õpingutele keskendumise tagamiseks piisab senisest täiskoormuses õppimise nõudest. Välisüliõpilaste ülikoolist väljalangemise protsent on madalam kui kohalike tudengite oma. Väitele, et välisüliõpilastel on keerulisem õppimist ja töötamist ühildada, on samuti raske põhjendust leida. Töötamise piiramine kõrghariduse teisel astmel võib aga vähendada üliõpilase võimalust leida pärast ülikooli lõpetamist täiskohaga ning hästi tasustatud töökoht.

Üliõpilaste kogemus näitab, et tööandjad ei ole huvitatud vähem kui poole koormusega töötajate värbamisest (va lihttööd). Õpingute aegne töötamine on ka üks viis, kuidas välisüliõpilased saavad Eesti eluga kohaneda ning praktiseerida alustatud eesti keele õpet. Seletuskiri ei käsitle ka antud muudatuse rakendamisega seotut (kuidas toimub kontrollimine, milline on protsess ning kas ja milline on selles kõrgkooli, kui kutsuja roll).

3. Doktoriõppe erisus täiskoormuse nõudes