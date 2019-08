Remmelkoore kiri T1 keskuse rentnikele: muidugi ei ole ma rahul, et teisel ja kolmandal korrusel on liialt palju kinnikaetud fassaade

Juba päris alguses, kui T1 alles paberile valmis joonistati, otsustasime, et kui seda maja ehitama hakkame, siis ainult juhul, kui teeme midagi täiesti uut. Midagi, mida ei ole varem siinkandis tehtud. Me ei tahtnud ja ka meie partnerid ei tahtnud, et ehitaksime ühe järjekordse madalate lagedega labürindi, kus on needsamad poed, mis on kõikides teistes Tallinnas keskustes. Meilt oodati midagi täiesti uut, justnimelt kaubandusrevolutsiooni, ja see oli ning on ka täna meie väga kindel eesmärk.

Täna, üheksa kuud pärast T1 avamist võin teile kinnitada, et oleme käima lükanud protsessid, mis näitavad, et inimeste muutuvate tarbimiseelistuste tingimustes oleme õigel teel, mille pärast meid kuluaarides ka salaja kadestatakse. Mul on siiralt kahju, et väike Chocelite'i šokolaadipood otsustas keskusest lahkuda, kuid selle juhataja ja omanik Anna Sedaševa võttis kokku ka selle emotsiooni, mida on jaganud väga paljud - T1 on ilus, särav ja meeldiv kaubanduskeskus.

Kuid kõrged laed ja avarad aatriumid pole kaugeltki kogu revolutsioon. Seda, kuidas meie unikaalne kaubanduse ja meelelahutuse sidumine on parimal moel käivitunud, näete te iga päev meie neljandal korrusel. Super Skypargi ala vaateratta, mängu- ja teaduskeskusega on ületanud kõikvõimalikud ootused - järjekorrad ei katkenud seal ka kõige ilusamate ega ka kõige koledamete suvepäevade jooksul. Komplektis neljanda korruse restoranide, kino ja Tallinna vaatega on T1 keskusesse toonud uued inimesed - lastega perekonnad, kelle pärast teised keskused meid kadestavad. Cinamoni kino külastuste arv on pärast Ülemiste Apollo avamist kasvanud ja juulikuus tervikuna oli meil selle aasta suurim külastajate arv.

Arvestades, mis toimub juba viimased kümme aastat kaubanduskeskuste turul üle maailma, siis paratamatult on raskused ja tagasilöögid kodeeritud ka T1 käivitamisesse. Me arvestasime , et T1 avamine ei saa olema samasugune šopingfestival nagu 20 aastat tagasi, kui avasime Kristiine keskuse. Me oleme otsustanud need tagasilöögid vastu võtta, üle elada ja seljatada. Ma veel kord tänan teid, kes olete valmis meiega koos paremat homset looma. Jah, kindlasti me kaotame veel mõne oma kaupluse või kohviku, aga me asendame need, see on see raske hind, et leida lõpuks parim lahendus ja rütm, mis T1 õide puhub.

Loomulikult ei ole ma rahul praeguse olukorraga, ennekõike teisel ja kolmandal korrusel, kus on liialt palju kinnikaetud fassaade. Iga päev käib meie meeskonnas töö selle nimel, et seda parandada. Hiljuti avas uksed ON OFF, sel nädalal algavad kauaoodatud ehitustööd Debenhamsi alal ning see ei ole klassikaline Debenhams, vaid kui oktoobrikuus fassaadikate maha tõmmatakse, siis on selle taga oluliselt rohkem üllatusi. Toome keskusesse spordivaldkonna ja tugevdame lastekaupade valikut. 4. korrusel avame varsti uue põneva trendirestorani.

Teeme praegu otsuseid ja peame läbirääkimisi, mis toovad T1 keskusesse juurde ka meelelahutust, mille pärast me juba täna eristume ja mis toob meile uusi külastajaid, keda teised igatsevad. Vajame veel veidi aega, et öelda teile, kuhu ja mida täpselt rajame, aga need on julged otsused, mida võib olla oleks pidanud tegema juba varem. Sest kogu maailm liigub selle suunas, et meelelahutuse ja vaba aja sisustamise abil meelitada kodudest välja keskustesse ja kauplustesse tagasi need inimesed, kes on harjunud e-kanalite kaudu kõike koju tellima. On ju selge, et e-kaubandust me tuubi enam tagasi ei pista ja peame uues olukorras kohanduma ja selle kaupmeeste heaks uute nippidega tööle panema. See ongi see, millega me oleme töötanud ning töötame ka edaspidi töötunde ja kellaaega lugemata.

Ja lõpetuseks. Ma ei välista, et väljakutseid võib tulla veel ja ma ei luba täpseid kuupäevi ja kellaaegu, millal T1 töötab täistuuridel. Aga ma võin teile lubada, et see keskus läheb täismahus käima, mitte ainult 4. ja 1. korrus, vaid ka teine ja kolmas. Tuleb vaid veidi veel kannatust varuda, midagi polegi parata. Keegi pole öelnud, et see revolutsioon pidi lihtne olema.

Meile kõigile jõudu ja energiat soovides

Allan Remmelkoor

T1 Mall of Tallinn