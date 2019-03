Rendipinnal PAKRI tööstuslinnakus säästad oma energiakuludelt 30%

Tulevikuettevõtlus on keskkonnasõbralik – rohetehnoloogiate areng, keskkonnasäästlikud lahendused ja ressursside parim ärakasutamine on iga päev järjest olulisemad.

Tallinnast vähem kui 50 kilomeetri kaugusel asuv PAKRI teadus- ja tööstuspark (PAKRI) pakub paindlikke renditingimusi, suurepärast logistikavõrku, umbes 30% energiakulude kokkuhoidu ja vajadusel leiab piirkonnast ka motiveeritud tööjõudu.

PAKRI teadus- ja tööstuspargi ambitsioonikat laienemiskava toetavad üleilmsed trendid, kus kogu tööstus liigub järjest enam selles suunas, et teha rohkem koostööd teadusega. Lisaks loob tööstuspark ideaalsed võimalused ettevõtetevaheliseks sünergiaks. „See on juba praegu ja saab alati olema PAKRI üks tugevusi. Järjest kasvav autode maht Tallinnas, piirangud veotranspordile ja suurenevad ekspordinumbrid annavad kindlustunde, et PAKRI on oma asukoha, infrastruktuuri, raudteesõlme, sadamate ja lennujaama lähedusega ihaldusväärne koht, kus oma ettevõtet kasvatada,“ rääkis tööstuspargi juht Enn Laansoo jr. Ühe olulise märksõnana nimetas ta ka motiveeritud tööjõudu. “Töötajate puudus ei ole Eestis mingi uudis. Aga meie piirkonnas on umbes 500 inimest, kes lähevad iga päev tööle kodulinnast välja. See on eduka tootmisettevõtte jagu töötajaid!“

Energiaalane autonoomsus

PAKRI üks tugevamaid märksõnu on energiaalane autonoomsus ja sellest lähtub ka targa tööstuslinna planeering. Jooksvalt jälgitakse klientide energiatarvet ja suurendatakse selles pidevalt ise toodetud rohelise energia osakaalu. „Hoonetes on meil ruumipõhised monitoorimis- ja kontrollseadmed, valgustuses kasutame LED-lampe, ühe hoonekompleksi kogu küte ja elekter tuleb hakkepuidul töötavast koostootmisjaamast, mõnda hoonet köetakse ainult jääksoojuse ja päikeseenergiaga ning see kõik tähendab meie kliendile umbes 30% kokkuhoidu energiakuludelt,“ loetles Laansoo rentnikueeliseid ja lisas, et PAKRI klientide tarvis on välja töötatud rohemärgis, mida saab kasutada oma toodetel keskkonnasõbraliku ja energiasäästliku tootmise tunnusena.

PAKRI

Töökeskkond vastavalt kliendi soovile

Tööstuslinnakut iseloomustab järjepidev arenemine – praegu on PAKRI teadus- ja tööstuspargis pidevas väljaehitusjärgus 65 hektarit unikaalselt tarka tööstuslinna. Enam kui 20 000 ruutmeetri suurusel tootmispinnal ning arendus- ja testimisalal tegutseb praegu 22 tootmisettevõtet ja üle 35 rohetehnoloogia äriteenuseid pakkuvat firmat. Töökeskkond luuakse koostöös kliendiga vastavalt tema soovidele, sest erinevate tööstus- ja rohetehnoloogiaettevõtete spetsiifika seab tööökeskkonnale erinevaid nõudmisi. „Ruumi meil on. Sõltuvalt kliendi vajadustest saame pakkuda 20–1700 ruutmeetri suurust lao- ning tootmispinda. Vajadusel saame seda suurendada kuni 12 000 ruutmeetrini ning pakume ka välisladude võimalust,“ rääkis Laansoo.

11 aastat vastutustundlikku ettevõtlust

PAKRI teadus- ja tööstuspark on tegutsenud praeguseks 11 aastat ja kogu selle aja on fookuses olnud keskkonnasäästlikkus ja vastutustundlik ettevõtlus. Ainsa tööstuspargina Eestis on PAKRI vastutustundliku ettevõtte hõbetaseme kvaliteedimärgise omanik ja seda kolm aastat järjest. Äsja toimunud aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursil pälvis PAKRI teadus- ja tööstuspark tunnustuse keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi ja rohetehnoloogia arendamise eest Eestis.

Põhjused, miks tulla oma ettevõttega PAKRI teadus- ja tööstusparki:

65 hektarit tarka tööstuslinnakut 47 kilomeetri kaugusel Tallinnast

ligipääs kahele jäävabale süvasadamale, raudteevõrgustik, lähim lennujaam asub 16 kilomeetri kaugusel, otseühendus maanteedega

elektrivõrk, mis aitab elektrikuludelt kokku hoida umbes kolmandiku

piirkonnas saadaolev motiveeritud tööjõud umbes 500 inimest

energia-, kinnisvaraarenduse ja finantsalase taustaga meeskond, koostöö Tehnopoliga, üle 25 eksperdist mentorit ja rahvusvaheline võrgustik, et aidata kliente uute toodete ning teenuste arendamisel, ekspordiplaanide tegemisel ja uutele turgudele sisenemisel



Uuri lisa ja küsi julgelt rendivõimaluste kohta. Müügi- ja kommunikatsioonijuht Klaire Kuusk vastab kõikidele küsimustele e-postil klaire.kuusk@pakri.ee ja telefonil 501 8686.