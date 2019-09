Rentnikke kaotav T1 üritab nüüd konkureerida Telliskivi loomelinnakuga

Pressiteatest selgus, et HIPSi näol on tegemist samas majas tegutseva söögikoha Pelm laiendusega ning mõlema toidukoha meeskond on sama.

HIPSi peakokk Konstantin Kisseljov rääkis, et pakkuma hakatakse ainult kohalikust toorainest kiirelt valmivat toitu nagu näiteks burgerid ja spagetid. Uues söögikohas lubatakse söönuks saamist 20 minutiga.

Mullu novembris avatud kaubanduskeskusest T1 Mall of Tallinn on veel enne esimese aasta täitumist väheste klientide tõttu lahkunud või lahkumas mitmed poed: Mahemarket, Suva suka-sokipood, Juustukuningad, ehtepood Wild Woman, Skandinaavia rõivabränd NoaNoa, allesjäänud püüavad ostjaid arvukate allahindluse siltidega, kirjutas kevadel Äripäev.

"Et kõik korraga ära ei läheks, siis osa firmasid ei maksa üldse üüritasu, vaid ainult kommunaale,” kommenteeris anonüümsust palunud poeomanik, kelle sõnul on leping enamasti sõlmitud viieks aastaks ning lahkumisläbirääkimisi tuleb pidada seetõttu väga kaua.

Taste of Tallinna toidumaailm koondab kokku 29 keskuses asuvat erinevat rahvuskööki, restorani, tänavatoidukohta ja kohvikut.