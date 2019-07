Repinski leidis kitsefarmi reklaamimiseks uue viisi

Paar nädalat tagasi saatis Toila vallavalitsus Repinskile kirja, milles teatas, et talle kuuluva Konju kitsefarmi reklaam Tallinna-Narva maantee ääres on ebaseaduslikult paigaldatud ning käskis selle eemaldada.

Praeguseks on saadik leidnud viisi, kuidas välireklaami loa taotlemisest mööda hiilida ning farmi juurde viia teeotsa juurde hoopis parkinud reklaamkirjadega sõiduki.

"See ei ole ju mingi paigaldatud reklaam, see on lihtsalt auto, mille peal on reklaam. Nagu paljud teised autod, millel on reklaam peale kleebitud," ütles Repinski Delfile.

Nimelt ei käsitile reklaamiseadus välireklaamina isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatavat sõidukit, millele on peale kleebitud isiku nimi, kontaktandmed, kaubamärk, domeeninimi ja tegevusala.