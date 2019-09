REPLIIK | Kogu inetu sõnavahetus avalikkuse ees – aga ka kohtuasjad – oleksid olemata, kui kaitseministeerium oma sõna peaks

Kui inimesed muudavad kriteeriume, millele radar peab vastama ja seda tehakse pärast antud kooskõlastusi, siis on see küsimus, mis vajab lahendamist eelkõige kaitseministeeriumi poolt. Kui riik on andnud sõna, siis tuleb seda täita, mitte fabritseerida süüdistusi eraettevõtjate suhtes. Kogu inetu sõnavahetus avalikkuse ees – nagu kaitseministeerium seda nimetab –, aga ka kohtuasjad oleksid olemata, kui kaitseministeerium oma sõna peaks.

Riigikogu komisjonide ühisistungil kogetu põhjal võin öelda, et sellest ei saada paraku siiani aru. Kui palju on arendajad käinud kurtidele kõrvadele rääkimas ja kinnistele silmadele kirjutanud. Parimal juhul noogutatakse vaid kaasa. Kaitseministeeriumi leiame autistlikult nurgas end õigustamast. Hoolimata sellest, et esimesed kahjunõuded on juba ukse ees. Riik reageerib, aga mitte ei näe tulevikku ega otsi lahendusi senistele probleemidele.

Kutsun siinkohal üles nii iigikogu kui ka vabariigi valitsust küsimust selgelt lahendama. Oodates üksnes kohtuveskite jahvatamist on vastutustundetu ja vastutuse veeretamine järgmistele valitsuse koosseisudele.