Restoraniärimees: väiksemad söögikohad ei jääks ilma susserdamata ellu

„Lõuna-Eestit on see mõjutanud rohkem kui Põhja-Eestit, aga seda, et alkoholimüük on söögikohtades vähenenud, näen ma peolaudadelt. Nüüd ei saa ma kliendile ikkagi öelda, et ta ei tohi oma alkoholi tuua," selgitas Ostrat. Suundumus levib ka suurte ja prestiižsete ettevõtete pidudel.

Tema arvates polegi väiksemate söögikohtade pidajatel praegustes tingimustes võimalik susserdamata tegutseda. „Siis sa oled kohe vee all," nentis Ostrat. Olukorda aitaks oluliselt parandada näiteks söögikohtade käibemaksumäära alandamine. Suurt abi oleks juba sellest, kui praegust 20% käibemaksumäära alandataks kas või 5% võrra.

„Me ei pea tulema 20%-lt 9%-le (praegu Eestis kehtiv majutusasutuste käibemaksumäär - S. L.), aga 15% oleks väga aus. Siis saaksime kohe oma töötajatel palka tõsta, kaadri voolavust jääks vähemaks. Ja millegipärast ma kahtlustan, et ka käibemaksu hakkaks rohkem laekuma," lausus Ostrat.

