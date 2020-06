Restoranid ehitavad toidukullerite jäiga hinnapoliitika vastu ühisrinnet

Tallinnas Very Thai restorani pidav soomlane Marcus Groth on tõsises mures. Mitte üksnes oma restorani, vaid kogu Tallinna restoranimaastiku pärast: kuidas küll see aasta üle elada, eriti kui koroonakriis sügisel tagasi peaks tulema.

Koroonakriis on pannud restoranid sõltuma kullerfirmadest. Nimelt panid paljud toitlustuskohad vahepeal uksed üldse kinni, kes aga kaasa müüsid, tegid seda valdavalt kullerite vahendusel.

Tallinna toitlustusturgu valitseb Wolt. Nemad võtavad ka Boltiga kõrvu turu suurimat vahendustasu, toitlustajate sõnul 20-30 protsenti, sõltuvalt lepingust. Kui teiste vahendajatega õnnestus restoranidel kulude optimeerimiseks vahendustasu üle läbirääkimisi pidada, siis Wolt oli täiesti jäik ja läbirääkimisi nendega pidada ei õnnestunud, kinnitab mitu toidukoha pidajat.

Grothi restorani käive vähenes eriolukorra ajal 40 protsenti, sest tema jättis uksed lahti. Ent samasugust sügist ta enam üle ei elaks. Ta leiab, et kehvas olukorras peaksid kõik olema koos ja üksteist toetama, mitte näha kriisis võimalust kedagi oma vahetegevusega koomasse kurnata.

