Restoraniomanik: magan kolm-neli tundi, see ei ole normaalne

„See on praegu hea sõnum töötajatele – on lootust ja ei pea koondama ega jamama,“ rääkis Siimann, kuid lisas, et koondamist tegelikult ei olnudki plaaniski, sest ettevõte oli valmis paar kuud peale maksma, et inimesed üksi ei jääks.

Samal ajal tõdes restoraniomanik, et muidugi on ta tekkinud olukorrast väsinud: "Magan kolm-neli tundi päevas, see ei ole normaalne."

Loe pikemalt Äripäevast.

Valitsus teatas eile, et on otsustanud kehtestada koroonaviiruse leviku kontrolli alla saamiseks täiendavad, Ida-Virumaaga sarnased piirangud ka Tallinnas ja Harjumaal. Alates uue nädala esmaspäevast, 28. detsembrist on keelatud meelelahutuse pakkumine, külastajatele peavad uksed sulgema nii kinod, spaad, spordiklubid kui ka restoranid. Viimased võivad küll kullerteenuse kaudu toitu edasi müüa. Need piirangud kestavad esialgu 17. jaanuarini.

Kompenseerimaks uutest piirangutest tekkivat majanduslikku kahju, leppisid valitsuse liikmed kokku ka toetustes kõige enam mõjutatud majandussektoritele. Toetuse kogumaht ulatub 23 miljoni euroni. Nii piirangute kui ka toetusmeetmete kohta võtab valitsus vastu eraldi otsused.