RIA neli soovitust ettevõtjale küberrünnakute ennetamiseks

Soovitus number üks. Pööra tähelepanu enda ja kolleegide küberhügieenile

Levinud on arusaam, et küberturvalisuse tagamine on IT-osakonna või teenusepakkuja ülesanne. Juhansoni sõnul on selline suhtumine ohtlik, sest juhib eemale vastutuse. Iga inimese panus ettevõtte küberhügieeni parendamisse on oluline. Erandiks pole ka firma juhtkonna liikmed, kelle hoiakud aitavad kujundada organisatsioonikultuuri. Ühe inimese hooletu suhtumise tõttu võib kahju kanda terve ettevõte ja selle kollektiiv. "Firma küberturvalisus sõltub igast töötajast. Sellest, kas nad kontrollivad tähelepanelikult kirja saatja nime ja meiliaadressi, rakendavad mitmeastmelist autentimist meilikontodel, hoolitsevad oma paroolide ja arvutite tarkvara uuendamise eest," ütleb Juhanson. Ta rõhutab, et tõenäosus kanda küberrünnaku käigus rahalist või mainekahju väheneb oluliselt, kui ettevõtted pööravad töötajaskonna isiklikule küberhügieenile tähelepanu.

Soovitus number kaks. Tea, millist riist- ja tarkvara sinu ettevõte kasutab

Usaldusväärsed teenusepakkujad arendavad enda riist- ja tarkvara kasutajamugavuse või turvalisuse parendamiseks pidevalt. RIA infoturbe ekspert sõnab, et täna on enamik ettevõtete igapäevasest tööst kolinud arvutitesse. Firmad kasutavad erinevaid programme, alustades kliendihaldusprogrammidest ja müügi- ning majandustarkvarast ning lõpetades raamatupidamistarkvaraga. Seetõttu on sagedased ka märguanded, et üks või teine programm on uuenenud. Paraku jääb värskendus sageli tegemata. "Levinud on suhtumine, et uuendus eest ära ei jookse. Ei mõisteta, et värskenduse edasilükkamisega antakse küberkurjategijale võimalus ning aeg pahategu planeerida," ütleb ta. Ta soovitab ettevõtetes määrata inimesed, kelle ülesanne on jälgida, et töötajate programmid ja arvutid oleksid alati uuendatud. Samuti hankida täpne ülevaade programmidest ja arvutitest, mida meeskond tööks kasutab.

Soovitus number kolm. Tea, millistel töötajatel on ligipääsuõigused andmetele

Infoühiskonnas on andmed ettevõtetele väärtuslikumad kui iial varem. Seda teavad ka küberkurjategijad, kes otsivad pidevalt uusi võimalusi turvaaukude avastamiseks firmade infosüsteemides ja soovivad kätte saadud andmed võimalikult kiiresti rahaks teha. "Ettevõttes peab olema selgelt teada, kellel on ligipääsuõigused erinevatele andmetele - olgu nendeks kliendiandmed, finantsandmed või muud tüüpi andmed," rõhutab Juhanson. Ta lisab, et igas ettevõttes peaksid olema kehtestatud ka reeglid, kuidas andmetega ümber käia, neid hoida ja andmelekke korral toimida. "Selgete protseduurireeglite omamine aitab küberrünnakuid ennetada ja nende ilmnemisel probleemile kiiremini lahendus leida," sõnab Juhanson. Kindlasti tuleb veenduda, et töökohta vahetanud inimeste ligipääs andmetele peatatakse. Vastasel korral varitseb oht ettevõtet kohast, kus kiiresti reageerimiseks jäävad käed lühikeseks.