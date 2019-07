RIA peadirektor: digiriik Eesti vajab IT-ministeeriumi

Äripäevas ilmunud arvamusloos toob ta ka välja, et parema visiooni loomiseks ja e-riigi eestvedaja rolli võtmiseks, ka riigi infosüsteemide ameti vaates, tasub juba praegu mõelda, kas kogu see IT-valdkond, mis paljudes teistes riikides on kordades algelisem, kuid kus on oma IT-ministeeriumid, ei vääriks Eestis sarnast struktuuri?

"Meie suurust arvestades on praegune jaotus muidugi arusaadav, kuid alati tasub mõelda suuremalt. Nii nagu on digiriigile omane," leiab ta. "Kui meil kodus on kõik korras, siis oleme ka välismaal jätkuvalt heas kirjas."

Artikkel on refereeritud Äripäevast.