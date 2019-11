RIA rottide põhjustatud katkestusest: aasta pärast selliseid asju ei juhtu

Kaabel ühendab kahte riigi andmekeskust ning närilised lõhkusid kaabli ühes sidekaevus. Seda konkreetset andmesideühendust kasutasid RIA teenused, nagu eesti.ee portaal ning ka Haigekassa ja Eesti Loto. „On olemas alternatiivne andmesidekanal ning teenused, mille kolimine ühelt kaablilt teisele oli automatiseeritud, tegid seda silmapilkselt. Kuid osa teenuseid, nagu eesti.ee portaal, vajasid käsitsi ümber tõstmist, mistõttu oli ka selle töötamine häiritud. Seega ei sõltu teenused ühest kaablist, aga osade teenuste ümbertõstmine teisele kanalile võttis aega," märkis Plovits.

Parandustööde hinnanguline kulu on esialgsel hinnangul kuni 5000 eurot, katkestuse kaudset kulu RIA praegusel hetkel ei tea.

„Fakt on see, et maa alla näha me ei saa ning katkestuse või anomaaliad avastame, kui mingi teenus on häiritud. Jälgime igapäevaselt teenuste toimimist ning lahendame häire esimesel võimalusel nagu ka eile. Sarnaselt lahendavad andmesidekatkestusi ka telekomid. Enamasti on andmesidekaabel vähemalt 70 sentimeetri sügavusel ning kaitsetorus, seega on haavatavad sidekaevud ja -konteinerid. Närilistega pistavad rinda ka teised telekomid," lisas Plovits.

Riigiportaal ning RIA teenused olid kolmapäeval häiritud ajavahemikul 17.10-19.20. Digiregistratuur ja digiretseptide väljastamine ajavahemikul 17.10-19.30. Eesti Loto veebileht oli häiritud hooti.