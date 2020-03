Richard Bransoni lennufirma kärbib koroonaviiruse hoobi pehmendamiseks juhtide palka

Lennufirma teatas, et juhatuse esimees Shai Weiss oli nõus vähendama oma teise kvartali palka perioodil aprillist juulini, teiste juhtivtöötajate palka kärbitakse 15%, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Samuti külmutatakse uute töötjate värbamine ning töötajad peaksid võtma enne juuli lõppu 1-2nädalase palgata puhkuse.

„Nagu kõik maailma lennufirmad, tunneb ka Virgin Atlantic Covid-19 mõju ning reisijate nõudlus väheneb,“ teatas Virgin.

Rahvusvaheline Lennutranspordi liit peaks täna oluliselt suurendama koroonaviiruse mõju hinnangut üleilmsele müügile. Kakas nädalat tagasi hindas liit mõju suuruseks 30 miljardit dollarit, kuid see tugines suuresti Aasi mõju.

Financial Times kirjutas eile, et Virgin Atlanticu klientide nõudlus on võrreldes eelmise aasta märtsiga vähenenud 40%, mis näitab, et viirus mõjutab oluliselt ka pikamaalende.

Nõudluse vähenemise tõttu on lennufirmad lende tühistanud ja lennusagedust vähendanud. Nii on British Airlines 16.-28. märtsini tühistanud enam kui 400 lendu Itaaliasse, Saksamaale ja USAsse. Lende on tühistanud Ryanair, Finnair ning ka lõunanaabrite Air Baltic.