Riga Graduate School of Law ootab Riias õppijaid

Riga Graduate School of Law (RGSL) on Balti regiooni juhtiv õiguskool, mis pakub interdistsiplinaarset bakalaureuse- ja magistriõpet õigusteaduses kombineeritult äri, rahvusvaheliste suhete, rahanduse ja poliitikaga. Kool on asutatud 1998. aastal eesmärgiga pakkuda head rahvusvahelist akadeemilist haridust pidevalt muutuvas ja ühendatud maailmas.

Ingliskeelne õppetöö, rohkem kui 30 riigist pärit üliõpilas- ja teadlaskond, 40+ Erasmuse partnerülikooli ning kaasaegne ja mugav õpikeskkond Riia kesklinnas art nouveau' stiilis hoones on põhjused, miks üliõpilased meile tulevad. Aga mis veelgi tähtsam – siit saad teadmised ja oskused, mida tulevased tööandjad hindavad, ning ligipääsu tohutule erialasele ja akadeemilisele võrgustikule aitamaks alustada edukat karjääri.

Bakalaureuseõpe RGSL-is

Kui sa näed oma tulevikku õigusteaduses või äris, unistad diplomaadi karjäärist või tööst rahvusvahelistes organisatsioonides, tule Riga Graduate School of Law' avatud uste päevale 12. juunil kell 16.00, et näha, kas me vastame su ootustele.

„Juba lapsepõlvest saati on ajalugu ja rahvusvahelised suhted mind huvitanud ning see tekitas minus soovi saada diplomaadiks. Kõige motiveerivam RGSL-is on õppejõudude interaktiivne töömeetod, mis tähendab, et aineid ei käsitleta mitte ainult selgelt, vaid ka laiahaardeliselt. Seaduste tundmine ja hea argumenteerimisoskus on diplomaatias väga olulised. Neid teadmisi ja oskusi ma praegu lihvingi RGSL-i õiguse ja diplomaatia bakalaureuseprogrammis, kus mul avanes ka võimalus praktiseerida Erasmuse internistipendiumiga Brüsselis Läti alalises esinduses NATO juures.”

Edgars Poga, õiguse ja diplomaatia bakalaureuseõppe 2. kursuse üliõpilane Lätist

Täpsemat infot RGSL-i õiguse ja diplomaatia bakalaureuseprogrammi kohta leiad siit.

Kõige kaugem RGSL-i bakalaureuseastme üliõpilane on pärit USA-st. Meil on esindatud järgmised riigid: Aserbaidžaan, Armeenia, Eesti, Soome, India, Kasahstan, Kuveit, Holland, Venemaa, Rootsi, Türgi, Ühendkuningriik, Usbekistan ja muidugi Läti. Igal aastal lisavad oma kogumuse ka Erasmuse tudengid muudest riikidest ja ülikoolidest.

„Esialgu äratas minu huvi RGSL-i vastu õpetatavate moodulite mitmekesisus ning globaalne lähenemine. Huvi süvenes veelgi, kui sain teada, et üliõpilaskonnal on mitmeid huvitavaid regulaarseid ettevõtmisi. Kuus kuud hiljem olen ma äärmiselt rahul oma otsusega jätkata õpinguid RGSL-is. Olen selles sõbralikus ja positiivses keskkonnas õnnelik. Soovitan kõigil, kes otsivad midagi erilist ning soovivad kogeda ka talve, kindlasti valida RGSL.”

Maria Raef-Kamel, õiguse ja äriprogrammi 1. kursuse üliõpilane USA-st

Täpsemat infot RGSL-i õiguse ja äri bakalaureuseprogrammi kohta leiad siit.

RGSL-i magistriprogrammid

RGSL-i magistriprogrammid pakuvad edasijõudnud, teadustööl põhinevat haridust õiguse, äri, poliitika ja rahanduse alal. Paindlikud kavad võimaldavad edasipüüdlikel tudengitel ja spetsialistidel sobitada õpingud tööga ning valmistavad üliõpilasi ette edukaks karjääriks erinevates majandusharudes, kuid ka avalikus sektoris ning akadeemilises maailmas.

RGSL pakub õigusteaduse magistriõpet rahvusvahelises ja Euroopa õiguses, Euroopa Liidu õiguses ja poliitikas, avalikus rahvusvahelises õiguses ja inimõigustes, õiguses ja rahanduses, piirideüleses kaubandusõiguses ja sel aastal uudisena ka tehnoloogiaõiguses.

Peatselt jõustuva Euroopa Liidu autoriõiguste direktiivi järgi on isegi erinevatest meediaallikatest pärinevate artiklite jagamine, nagu me seda siiani oleme harjunud tegema, meile kohustusi tekitav või tasustatav. Nii see kui ka teised regulatsioonid püüavad sammu pidada kiirelt arenevate uute tehnoloogiatega ning kujundavad ümber maailma, mida tihti digitaalseks Metsikuks Lääneks kutsutakse.

RGSL-i uus magistriprogramm tehnoloogiaõiguses aitab sul selle mängu tipus olla, käsitledes kaasaegse tehnoloogia arengute legaalseid aspekte, nagu digitaliseerimine, alternatiivne rahastamine, intellektuaalne omand, küberkuriteod ja küberturvalisus. Tehnoloogiaõiguse magistriprogramm pakub üliõpilastele hädavajalikke teadmisi selles kompleksses regulatiivses maailmas orienteerumiseks ning annab innovatiivse ja konkurentsivõimelise kraadi kiirelt kasvavas valdkonnas.

Täpsemat infot RGSL-i tehnoloogiaõiguse programmi kohta leiad siit.

Läti on Eestile lähedane nii geograafiliselt kui ka mentaalselt. Eesti president Kersti Kaljulaid tegi ühe oma esimestest välisvisiitidest Lätti. Äsja valitud Läti president ja kaks kaaskandideerijat nimetasid kõik Eestit esimese maana, mida valituks osutudes külastada. Niisiis, te olete Riias teretulnud! Ja meie saldējums (jäätis) on sama hea nagu alati.

Kui soovid meie õppekavadest ja õpikeskkonnast rohkem teada saada, tule 12. juunil kell 16.00 meie avatud uste päevale Riiga aadressil Strēlnieku 4 k-2 ning kohtu meie üliõpilaste, vilistlaste ja teaduskonnaga.

Registreeruda saab siin.