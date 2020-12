Riia kesklinnast lahkuvad nii ärid kui elanikud. Kuidas olukorda muuta?

Riia pole enam kesklinnale orienteeritud. Paljud ärid, kõrgkoolid, raviasutused ja teised institutsioonid on kolinud äärelinna või suisa linna lähistele. Kõikjal Riias on autoummikud. Kui praegune põlvkond peab autot pea staatusesümboliks, siis järgmine põlvkond ei pea autot hädavajaduseks. Kesklinnas elavad lumehelbekesed kasutaks pigem vajadusel rendiautot, taksot, jalgratast või lihtsalt jalutaks.

Linn vajaks jalgrattateid, kuid see ei lahendaks tühja ärikinnisvara probleeme.

Äritegevus on muutunud

Osad Riia kesklinnas tühjalt seisvad hooned olid kontoripinnaks sobivad administratiivhooned, kuid need on kunagi ehitatud elukondlikuks kinnisvaraks, ütles Laukalejs.

„Kaardil vaadates on neil kontoriruumidel hea asukoht, aga kõik neid ruume pole võimalik ümber ehitada kaasaaegseteks korteriteks. Kontoripindadena neil enam suurt populaarsust pole, sest üha enam on kerkinud uusi moodasid A-klassi kontoripindadega hooneid," lausus ta. „Või vaatame kaubanduskeskuseid, kuhu üha enam ärisid kolib. Ma ei usu, et inimesed sõidavad jalgrattaga Riia kesklinna elektroonika- või rõivapoodi. Seetõttu on selge, et suurt pinda vajavad parklaid nõudvad poed peavad kesklinnast minema kolima."

„Kuna toitlustusettevõtteid tabanud piirangud on äri kahjustanud, siis on paljud söögikohad uksed sulgenud. Seetõttu on Riia kesklinnas palju tühja äripinda. Aga inimesed soovivad ikka nautida heas seltskonnas suurepärast toitu, mistõttu viiruse taandudes täituvad kesklinnas tühjaks jäänud äripinnad," prognoosis Ober Haus.