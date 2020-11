Riias suri Covid-19-sse Gazpromi esinduse endine juht ja Putini sõber Jevgeni Roldugin. Appi saadetud Vene riigi „lendav haigla” jäi hiljaks

Riiga saadeti nimelt Venemaa eriolukordade ministeeriumi lendav haigla, mis on ehitatud reisilennuki Suhhoi Superjet 100 baasil. Seda kasutatakse inimeste päästmiseks suurte katastroofide korral ning raskelt haigete patsientide transportimiseks. Lennuk jõudis küll kohale, et Roldugin Venemaale viia, aga oli juba hilja, vahendab Läti Delfi.

Meedia sai Rolduginist teada 2009. aastal, kui Gazprom avas Riias oma esimese esinduse Euroopas. Selle juhiks määrati Roldugin. Enne seda oli Roldugin palju aastaid töötanud Läti gaasiettevõttes Latvijas Gāze.

71-aastane Jevgeni Roldugin oli Gazpromi esinduse juht Riias kuni 2018. aasta detsembrini. Jevgeni Roldugin on Venemaa presidendi Vladimir Putini lähedase sõbra Sergei Roldugini vanem vend. Ajalehe New York Times andmetel on tšellist Sergei Roldugin Putini tütre Maria ristiisa. 2014. aastal ütles Sergei Roldugin intervjuus ajalehele Vetšernjaja Kazan, et Putiniga tutvustas teda just vanem vend.

Rahvusvahelise uuriva ajakirjanduse konsortsiumi OCCRP mitmete uuringute järgi oli Sergei Roldugini omanduses off-shore firmasid mitme miljardi dollari suuruse käibega. Arvati, et Sergei Roldugin on Putini varade „säilitaja”.

Teises uuringus, mis avaldati 2019. aastal, leiti, et aastatel 2008-2010 said kaks Rolduginiga seotud ettevõtet vähemalt 69 miljonit dollarit vähemalt 75 off-shore struktuurist koosnenud võrgustikult. Kõik Sergei Rolduginiga seotud ettevõtted olid asutatud ja neid haldas pank Rossija – „Putini pank”, nagu seda Vene meedias nimetatakse.