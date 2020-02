Riigi apsakas! Paljud inimesed said maamaksu kohta valeteate

"Paljud inimesed, kes said sellel nädalal teate maamaksu tasumise kohta, on mures, et tänavu ei ole teate kohaselt arvestatud maksusoodustust kodualuselt maalt," kirjutab maksu- ja tolliamet sotsiaalmeedias.

"Selgub, et rahvastikuregistri aadresside uuendamise x-tee lahenduse ja maa-ameti maamaksu infosüsteemi vahel on tõrge, mistõttu ei jõudud kõik andmed meile veatult," märgitakse postituses. "Kui saad maamaksuteate, kus andmed ei ole õiged või on tasutav summa suurem kui tavaliselt, tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kes teeb parandused ja esitab meile õiged andmed. Seejärel tühistab MTA eelneva maksunõude ja saadab uue korrektse maksuteate. Palume ebamugavuste pärast vabandust!"

Maksu- ja tolliamet teatas eile, et alustas maamaksuteadete väljastamist. Kokku saadetakse e-kirja, telefoni lühisõnumi või postiga välja üle 389 000 teate 324 000 inimesele summas 59,7 miljonit eurot.